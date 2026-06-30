Američka glumica Davej Čejs, najpoznatija po ulogama u horor filmu "Krug" i pozajmljivanju glasa u animiranom filmu "Lilo & Stitch", preminula je u 36. godini od posledica AIDS-a, navodi se u zvaničnom izveštaju medicinskog istražitelja Okruga Los Anđeles, javlja BBC.

Preminula je 16. juna, a njen menadžer Džon Rajan je prošle nedelje izjavio da je uzrok smrti bila sepsa uzrokovana meningitisom.Međutim, zvanični nalazi obdukcije navode AIDS kao uzrok smrti, dok je pod propratnim faktorima navedena hronična zloupotreba nekoliko vrsta supstanci. Slučaj se u zvaničnim dokumentima i dalje vodi kao otvoren.

Njen otac, Džon Dejvid Švalijer, potvrdio je za medije da je nekadašnja dečja zvezda pre smrti bila beskućnica, te da je u Los Anđelesu živela s partnerom.

Ko je bila Davej Čejs?

Kada je imala četiri godine, započela je glumačku karijeru, a prvu televizijsku ulogu ostvarila je s devet godina u seriji "Sabrina, mala veštica".

Širu prepoznatljivost stekla je 2001. godine ulogom Samante Darko u filmu "Donnie Darko", a potom i u nastavku "S. Darko" iz 2009. godine.

Međunarodni uspeh ostvarila je 2002. ulogom Samare Morgan u filmu "Krug", za šta je osvojila i MTV filmsku nagradu za najboljeg negativca.Iste godine je pozajmila glas liku Lilo u Diznijevom animiranom filmu "Lilo & Stitch", što joj je donelo nagradu Annie, a glas je pozajmila i liku Chihiro u engleskoj verziji japanskog animea Avanture male Chihiro (Spirited Away).

Značajniju televizijsku ulogu ostvarila je i u HBO-ovoj dramskoj seriji "Velika ljubav" (Big Love).

Prema izjavi njenog menadžera, Čejs se u potpunosti povukla iz glumačkog posla 2015. godini, prenosi BBC.

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