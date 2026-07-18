U mestu Gornja Rijeka, na području opštine Rudo, pronađen je mrtav V. L. (33) iz Donje Rijeke. Kako se saznaje, reč je o pripadniku Ministarstva unutrašnjiih poslova Republike Srbije.
Prijavljeno je da je V. L. samoubistvo izvršio pucajući u sebe iz puške Zastava M59/66 PAP.
Na licu mesta izvršen je uviđaj, a dežurni mrtvozornik je konstatovao da je reč o samoubistvu.
O svemu je obavešten dežurni tužilac, koji je naložio obdukciju tela radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.
Alo/Proverjeno/ATVBL
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