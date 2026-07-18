U mestu Gornja Rijeka, na području opštine Rudo, pronađen je mrtav V. L. (33) iz Donje Rijeke. Kako se saznaje, reč je o pripadniku Ministarstva unutrašnjiih poslova Republike Srbije.

Prijavljeno je da je V. L. samoubistvo izvršio pucajući u sebe iz puške Zastava M59/66 PAP.

Na licu mesta izvršen je uviđaj, a dežurni mrtvozornik je konstatovao da je reč o samoubistvu.

O svemu je obavešten dežurni tužilac, koji je naložio obdukciju tela radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Alo/Proverjeno/ATVBL

BONUS VIDEO