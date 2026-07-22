Devojka (23) preminula je nakon što je na nju u Nagoji, u centralnom Japanu, pao muškarac koji je najverovatnije pokušao da izvrši samoubistvo skočivši sa 12. sprata stambene zgrade. Muškarac je preživeo pad, ali je teško povređen, saopštila je danas lokalna policija.

Houra Inaba (23) i muškarac Šinsei Taguči (29) prevezeni su u bolnicu nakon incidenta koji se oko 1 sat posle ponoći dogodio u gradskom okrugu Sakae, prometnom području sa mnogim prodavnicama i zabavnim sadržajima, prenosi Kjodo.

Taguči je i dalje bez svesti i u kritičnom je stanju posle pada.

Policija je saopštila da je poznanica žrtve pozvala Hitnu pomoć, i da je kazala da je muškarac pao na njenu prijateljicu dok su šetale zajedno.

Slični fatalni incidenti dogodili su se ranije i u drugim većim urbanim područjima u Japanu.

U avgustu 2024. godine, sedamnaestogodišnja srednjoškolka skočila je sa poslovne zgrade u blizini železničke stanice Jokohama, jugozapadno od Tokija, kada je usmrtila ženu (32) na koju je pala, koja je šetala ispod zgrade.

U oktobru 2020. godine, veruje se da je sedamnaestogodišnji srednjoškolac skočio sa trgovačkog kompleksa u Osaki, gde je usmrtio devetnaestogodišnju studentkinju na ulici na koju je pao.

BONUS VIDEO