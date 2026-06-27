Majka dvojice dečaka uzrasta 2 i 4 godine, koji su u ponedeljak pronađeni mrtvi u automobilu tokom toplotnog talasa u Francuskoj odvela ih je na bazen da se rashlade, zatim u supermarket, a po povratku kući izašla je da unese namirnice i zaboravila da su deca ostala u vozilu, priznala je njena porodica.

U tragediji koja je potresla Francusku, Kasim Benuali (4) i njegov mlađi brat Sadek (2) preminuli su od srčanog zastoja nakon što su ostali zaključani u automobilu.

Dečaci su pronađeni bez svesti na zadnjem sedištu njenog automobila parkiranog na suncu ispred kuće njihove bake u naselju Karpantra, na jugu Francuske.

Komšije su čule vriske njihove skrhane majke Vafe El Bubkari (33), koja je pronašla njihova tela.

- To je tragedija. Bilo je zaista, zaista vruće u ponedeljak. Bio je strašan toplotni talas. Zato je moja ćerka Vafa odvela dečake na bazen ujutru, a zatim je obavila kupovinu. Potom se vratila kući sa dečacima koje je ostavila u automobilu dok je unosila namirnice. Neka Alah bude milostiv prema njihovim dušama - rekla je Fatiha, baka dečaka.

Prema njenim rečima, bila je to greška i nije se dogodilo ništa sumnjivo.

- Svi se muče da se koncentrišu na ovoj vrućini, bila je zauzeta. Moja ćerka ima i mnogo drugih problema u životu - dodala je.

Sahrana dečaka održana je u petak uz emotivne scene. Ožalošćeni su se prvo okupili na molitvi u džamiji u Karpantri, posle čega su otišli na lokalno groblje gde su braća sahranjena zajedno.

Međutim, priča njihove skrhane babe otvara dodatna pitanja o tome šta se dogodilo, dok policija istražuje smrt dečka, piše "Dejli mejl".

Majka dečaka je u početku tvrdila da ih je ostavila na zadnjem sedištu automobila nakon povratka iz kupovine i da se zatim zaokupila raspakivanjem namirnica, zbog čega je "zaboravila" na dečake. Ali sada insistira da su deca sama ušla u automobil bez njenog znanja i da su se brave automatski zaključale, što je značilo da nisu mogli da izađu. Rekla je da je u to vreme bila u kući i obavljala svakodnevne poslove.

Bubkari, koja ima još dvoje dece mlađe od 10 godina, suočava se sa optužbom za ubistvo iz nehata. Ako bude proglašena krivom, preti joj do 15 godina zatvora, a 20 ako postoje otežavajuće okolnosti.

Dodatnu misteriju oko uzroka smrti unose i tvrdnje prijatelja i porodice da se nedavno razvela od muža i da je bila pod velikim emotivnim pritiskom. U kuću svoje majke sa četvoro dece preselila se pre oko šest meseci nakon što je njen brak zapao u probleme, a članovi šire porodice su joj pomagali da brine o deci.

- Još pokušavamo da shvatimo šta se dogodilo i ovo je veoma težak period za sve nas. Vafa ne prestaje da plače, u lošem je stanju, jedva može da govori. Prolazila je kroz mnogo ličnih problema, nije joj bilo lako u poslednje vreme. Ono što se dogodilo njenim dečacima je velika tragedija i svi se trudimo da joj pomognemo - rekla je sestra Bubkarijeve i tetka dečaka, koja je želela da ostane anonimna.

Bubkarijeva je završila i u bolnici zbog šoka, ali je puštena kući, piše "Dejli mejl". Njena prijateljica je dodala da ju je možda omelo sve što joj se dešavalo u životu i da je zato zaboravila dečake u automobilu.

- Ona je veoma dobra majka i davala je sve od sebe. Bol kroz koji prolazi je nezamisliv i ne može se opisati rečima. Naša srca su uz nju, ono što se dogodilo je užasno i tragično - rekla je njena koleginica.

Dvojica braće su umrla u automobilu oko 13 sati po lokalnom vremenu kada je napolju temperatura bila 44 stepena Celzijusa, a istražitelji tvrde da je u vozilu bez klime moglo biti i do 70 stepeni.

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