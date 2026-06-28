Muškarac starosti oko 60 godina tragično je nastradao danas na olimpijskom bazenu „Košutnjak“, saopštio je Zavod za sport i medicinu sporta Srbije.

U sapštenju se navodi da su, nakon nesrećnog slučaja koji se dogodio oko 13 sati spasioci Zavoda za sport i medicinu sporta koji su bili na dužnosti brzom reakcijom izvukli NN lice iz bazena, nakon čega je dežurni lekar Zavoda započeo reanimaciju, koju je kasnije nastavila i ekipa hitne pomoći. Međutim, muškarcu nije bilo pomoći i ekipe su mogle samo da konstatuju smrt, nakon čega su pripadnici MUP-a preuzeli dalje radnje iz svoje nadležnosti.

Iz Zavoda su izrazili najdublje saušeće porodici i prijateljima preminulog.

Na bazenima „Košutnjak“, tokom radnog vremena, koje je svakog dana od 10 do 19 časova, dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta, kao i službeno lice MUP-a Čukarice. Iz Zavoda su apelovali na sve posetioce da se pridržavaju propisanih mera bezbednosti, kao i pravila ponašanja, posebno uzimajući u obzir visoke temperature, kada treba biti dodatno obazriv.

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