Nikšićka policija uhapsila je 18-godišnjaka zbog sumnje da je pre dve noći napao sugrađanina i naneo mu povrede.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici Odjelenja bezbednosti Nikšić u kratkom roku rasvetlili fizički napad izvršen preksinoć, 26.juna, na štetu S.D (21), čija se sestra dan kasnije odnosno juče obratila medijima, obaveštavajući da je nepoznato lice napalo njenog brata na javnom mestu u Nikšiću.

Policija je identifikovala i danas uhapsila osumnjičenog, R.N. (18) iz tog grada.

"Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić je, naime, 26.06.2026. godine u 22.40 časova, anonimno, telefonskim putem, obaveštena da je, u blizini jednog trgovinskog objekta u ulici Serdara Šćepana, došlo do incidenta u kojem učestvuju dva lica. Izlaskom na lice mesta policijski službenici su zatekli S.D. iz Nikšića, koji je imao vidne povrede zbog čega je odveden u Medicinski centar u Nikšiću gde mu je ukazana lekarska pomoć i gde je konstatovano da je zadobio lake telesne povrede. Nakon pružanja medicinske pomoći, S.D. u policijskim prostorijama Odeljenja bezbednosti Nikšić dao obaveštenje na zapisnik, u kojem je izjavio da ga je fizički napalo sa leđa i zadalo mu više udaraca njemu nepoznato lice koje se udaljilo sa lica mesta", navode iz UP.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izdao obavezujuće naloge za dalje postupanje policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Nikšić.

U cilju rasvetljavanja događaja i utvrđivanja svih bitnih okolnosti vezanih za događaj, policijski službenici su preduzeli niz mera i radnji, koje su dovele do identifikovanja R.N, kao lica osumnjičenog da je fizički napao S.D.

On je uhapšen po nalogu ODT-a u Nikšiću, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.