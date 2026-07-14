Novi skandal trese srpsko pravosuđe i otvara pitanje koje više ne može da se gura pod tepih – da li zakon u Srbiji zaista važi jednako za sve ili je pojedincima dozvoljeno da javno prizivaju linč i obračun sa političkim neistomišljenicima, a da se potom sve proglasi „metaforom“?

Slađana Petrović, sudija Prekršajnog suda u Čačku, oslobodila je odgovornosti Ljiljanu Bralović, jednu od najistaknutijih blokaderskih aktivistkinja i članicu Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS), uprkos jezivim porukama koje je ova aktivistkinja javno uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovim pristalicama.

Reč je o izjavama koje je Bralovićeva iznela u januaru ove godine na protestu u Čačku, a koje su zbog brutalnosti izazvale burne reakcije javnosti.

– Naprednjaci nisu ljudi. Jahaćemo ih, šutirati, valjati u katran i perje... – poručila je tada Bralovićeva.

Reči koje nedvosmisleno prizivaju slike fizičkog obračuna, ponižavanja i linča, međutim, za sud nisu bile dovoljne za utvrđivanje odgovornosti.

Sudija Slađana Petrović oslobodila je Bralovićevu, dok su „jahanje“, „šutiranje“ i „valjanje u katranu i perju“, prema obrazloženju koje je preneto u medijima, protumačeni kao figurativni govor – metafora i hiperbola kojima se iskazuje revolt.

„Katran i perje“ samo istorijski idiom

O odluci suda govorila je i Jelena Obućina u Dnevniku televizije Nova, koja je prenela obrazloženje presude.

– Ljiljana Bralović je imala pravo da pominje i jahanje i katran i perje, to je odlučio sud uz obrazloženje da izgovoreno potpada pod slobodu govora i izražavanja. Usput su podsetili i na srpsku gramatiku – hiperbolu i metaforu – rekla je Obućina.

Kako je preneo reporter Nove iz Čačka, sud je u obrazloženju naveo da izraz „valjanje u katranu i perju“ predstavlja istorijski idiom koji označava javnu osudu i sramoćenje, dok su izrazi „šutiramo“ i „jašemo“ ocenjeni kao figurativni govor, odnosno hiperbola i metafora kojima se iskazuje revolt.

Drugim rečima, ono što je deo javnosti doživeo kao otvoreno prizivanje fizičkog obračuna sa političkim neistomišljenicima, pred sudom je dobilo potpuno drugačije tumačenje – književno i figurativno.

Bralović: „To što su se neki prepoznali, njihov je problem“

Bralovićeva je nakon oslobađajuće odluke izjavila da je sudija postupala profesionalno i korektno, navodeći da je tokom postupka detaljno objašnjavala šta je svojim rečima želela da kaže.

– Tražila je da detaljno objasnim šta se dogodilo i šta sam tim rečima želela da kažem. Složila se da je reč o metafori i da Ustav garantuje pravo da iznosite svoje mišljenje, sve dok nikoga ne vređate. To što su se neki u tome prepoznali i što su me danima medijski razvlačili, njihov je problem – rekla je Bralovićeva.

I upravo ovakvo obrazloženje dodatno otvara pitanje granica političkog govora u Srbiji.

Da li zakon važi isto za sve?

Ovakva presuda šalje krajnje zabrinjavajuću poruku javnosti. Da li zakon zaista važi jednako za sve ili se granice dozvoljenog govora pomeraju u zavisnosti od toga ko izgovara sporne reči i kome su one upućene?

Jer, kada se javno govori o „šutiranju“ političkih neistomišljenika, njihovom „jahanju“ i „valjanju u katranu i perju“, a zatim se sve proglasi metaforom i hiperbolom, teško je ignorisati opasnost da se jezik linča i političkog obračuna na taj način normalizuje.

Mesecima se u javnosti govori o porastu političkih tenzija, agresivnom govoru i potrebi da se spreči svaka vrsta nasilja. Istovremeno, reči koje prizivaju brutalno fizičko ponižavanje političkih protivnika mogu, kako pokazuje ovaj slučaj, biti protumačene kao stilske figure i izraz revolta.

Takva odluka neminovno ostavlja prostor za pitanje kakva se poruka šalje građanima Srbije. Da li su pozivi na obračun dozvoljeni ukoliko se naknadno objasne kao metafora? Da li je dovoljno pozvati se na revolt i slobodu izražavanja da bi se prešlo preko najbrutalnijih poruka izgovorenih u politički duboko podeljenom društvu?

I najvažnije – da li bi isti aršini važili da je neko sa suprotne strane političkog spektra javno govorio o „šutiranju“, „jahanju“ i „valjanju u katranu i perju“ blokadera i njihovih političkih istomišljenika?

Do kada će se tolerisati atmosfera bezakonja i govor koji priziva obračun na srpskim ulicama?

Odgovor na ta pitanja javnost Srbije svakako zaslužuje.

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