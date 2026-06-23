Porodična tragedija kakvu Niš ne pamti dogodila se u zgradi “Aleksandrija” na Trgu kralja Aleksandra kada je Anita S. (35) gurnula s balkona na četvrtom spratu dvogodišnjeg sina K. S. i petogodišnju ćerku A. S, posle čega je skočila. Majka i dečak su poginuli na licu mesta i njihova tela pronađena su u dvorištu zgrade, dok je devojčica čudom preživela uz teške povrede.

Na mestu tragedije mogle su se videti lokve krvi i tragovi udara tela na parkiranom automobilu "pežo".

- Čuo sam tri udarca, kao da neko udara u kontejner - priča jedan od stanara zgrade "Aleksandrija".

- Kada su se potom komšije uskomešale, sišao sam do dvorišta i zatekao jeziv prizor. Dečak i majka su nepomično ležali na betonu, a prethodno je Hitna pomoć odvezla devojčicu.

Višestruke teške povrede

Direktorka Dečje hirurške klinike u Nišu dr Anđelka Slavković izjavila je da je devojčica zadobila povrede slezine, desnog plućnog krila, a da laboratorijske analize ukazuju i na povrede bubrega i jetre, kao i da ima povrede mekih tkiva na poglavini i hematome na nogama i laktu.

- Devojčica je bila u svesnom stanju, s njom smo komunicirali, mada otežano, ali je u stanju da rekonstruiše skoro ceo događaj. S njom je razgovarao otac. Ona se seća skoro svega što se desilo - rekla je direktorka klinike.

Istražni sudija Mirko Drašković naložio je obdukciju tela nastradale majke i sina, a portparolka Višeg suda u Nišu Tamara Savić Cvetanović naglasila je da je u istrazi utvrđeno da je majka skočila sa dvoje dece sa terase.

Anita doživela veliki stres

Kako se saznaje, devojčica je ispričala kako im je pre tragedije mama rekla da poljube ikonu i da se prekrste.

Šta je uzrok ove tragedije ostaje tajna, a Anitin otac Vukašin Popović samo je kratko rekao da su “bili srećna porodica”, ali da je njegova ćerka “doživela veliki stres prošle godine kada je njen sin imao fras pri povratku iz Italije”.

- To je bio veliki stres za nju, od koga se nije oporavila. Nije se lečila niti pila tablete, a trebalo je... - kroz suze je pričao otac i deda Vukašin Popović, ali su ga supruga i drugi rođaci prekinuli i sprečili ga da dalje govori za medije.

Suprug Marjan nije hteo da kaže bilo šta o tragediji koja ga je zadesila, ali se saznaje da je bio u stanu i da je spavao u trenutku kada se njegova supruga odlučila za tragičan korak. Marjan je radio u Italiji, dok je Anita bila zaposlena u "Dunav osiguranju". U ovoj kompaniji kažu da je Anita bila dobar kolega i da je savesno i odgovorno obavljala svoj posao.

Bez simptoma bolesti

U Centru za socijalni rad u Nišu kažu kako im niko od srodnika niti bilo ko od članova porodice nije prijavio bilo kakve probleme.

Komšije i zaposleni u radnjama i lokalima u prizemlju zgrade rekli su da su Anitu poznavali samo iz viđenja i da je povremeno svraćala da pazari kod njih, ali da nisu nikad primetili ništa čudno. Deca su išla u vrtić, odmah do zgrade u kojoj su živeli. U ustanovi "Pčelica", pod čijim okriljem rade svi niški vrtići sa više od 5.000 dece, napomenuli su da je njihovo savetovalište u dečjoj ustanovi spremno za ovakave situacije. Međutim, Anita S. se savetovalištu nije javila.

- Kod majke nije bilo nikakvih simptoma bolesti - otkrila je Ljiljana Stamenković, psiholog u obdaništu "Maslačak", koja poznaje mališane i porodicu.

- Po jutarnjem prijemu, po uzimanju dece, nismo mogli da uočimo bilo kakve promene u njenom ponašanju. Ona je bila vrlo uredna žena, a takva su bila i deca - negovana, čista, pedantna, skladno obučena i pristojna. Raspitivala se redovno o deci, sarađivala izuzetno sa nama.

Anita bila vidno uznemirena?

- Ni prema ponašanju starije ćerke Anastasije nije mogao da se registruje eventulani problem kod kuće, nije bila plačljiva, nervozna... Suprug Marjan je, kao i Anita, vrlo odgovoran roditelj. Kada je bio tu, dolazio je po decu, a često su i zajedno dolazili. Jedini utisak koji smo mogli da steknemo jeste da su vrlo harmonična porodica - rekli su u vrtiću.

Jedan od komšija, ipak, kazao je da u danima pre tragedije, koja se dogodila u junu 2011, Anita navodno bila vidno uznemirena, čak uplašena.

- U poslednje vreme kao da je živela u strahu. Mislim da je imala utisak da je neko prati. Često je u kancelariji na poslu gledala kroz prozor, stalno se osvrtala - navela je komšinica.

Anita S. i njen sin Konstantin sahranjeni su na novom groblju u Nišu 20. juna 2011. godine, a porodica novinarima i fotoreporterima nije dozvolila da prisustvuju ispraćaju ispred kapele. Na sahrani se okupilo više od 500 rođaka i prijatelja.

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