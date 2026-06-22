Dve sestre iz sela Topanica kod Kamenice izgubile su život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nemačkoj.

Prema potvrđenim informacijama, žrtve su Erza Zubaku (24) i njena mlađa sestra Aulona Zubaku (18).

Kako prenose nemački mediji, u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak pet automobila. Prvi rezultati istrage i sumnje policije ukazuju na to da je uzrok tragedije bio neuspešan manevar prilikom pokušaja promene saobraćajne trake.

Nemački nadležni organi i dalje rade na potpunom rasvetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog lančanog sudara sa fatalnim ishodom.

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