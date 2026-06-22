U mestu Miričina kod Gračanice Safet Kovačević je sinoć ubio svoju suprugu, pa onda počinio samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao “Avaz”, on je suprugu prvo hteo da ubije u kući, a onda je ona počela da beži. Na kraju ju je stigao ispred kuće i pucao na nju iz lovačke puške.

Nakon toga je pucao i sebi u glavu, a onda je preminuo na putu prema UKC-u Tuzla.

– 21. 6. 2026. godine oko 19.40 sati PS Gračanica je zaprimila prijavu da je u mestu Miričina, grad Gračanica, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica. Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica – navela je policija i dodala:

– Navodi prijave su potvrđeni, na mestu događaja zatečeno je telo žene N. K. (1958) bez znakova života, dok je povređeni muškarac S. K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je isti u vozilu naknadno preminuo.

O događaju je obavešten kantonalni tužilac KTTK koji će rukovoditi uviđajem, a isti će izvršiti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK u cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja.

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