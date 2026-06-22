Pevačica Mina Kostić trebalo je danas da napusti kliniku Laza Lazarević, međutim, to se neće desiti.

Naime, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama domaćih medija, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

Očekuje se da će pevačica ustanovu napustiti čim se završe neophodne formalnosti, a prema našim saznanjima, to bi moglo da se dogodi već u narednim danima.

Podsetimo, vest o tome da je Mina Kostić zadržana u zdravstvenoj ustanovi izazvala je veliku pažnju javnosti pre nekoliko nedelja. Kako je ranije objavljeno, pevačica je primljena na lečenje nakon što je procenjeno da joj je potrebna stručna pomoć i medicinski nadzor. Tokom prethodnih dana mnogi njeni prijatelji, saradnici i fanovi raspitivali su se za njeno zdravstveno stanje, izražavajući podršku i želju da se što pre oporavi.

Mina je nedavno šokirala javnost kada je otvoreno govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihičk. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dete - ispričala je ranije za "Skandal".

Alo/Kurir

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