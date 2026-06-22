Dve osobe izgubile su život u dve odvojene tragedije koje su se u noći između subote i nedelje dogodile u Čačku. Najpre je oko 23 časa ženu pokosio automobil dok je izlazila iz taksija, a nešto kasnije tokom noći devetnaestogodišnji Čačanin Kosta V. izboden je nožem usled čega je preminuo.

Krvavi obračun u kojem je ugašen mladi život izbio je na popularnom šetalištu na Moravi, i to naočigled brojnih posetilaca koji su se zatekli na licu mesta.

- Sve se odigralo munjevitom brzinom. Oni su se najpre verbalno sporečkali i to je kratko trajalo. Taman kada smo mislili da su se smirili, jedan je izvadio nož i izbo ovog drugog. Napadač sa nožem je istog časa pobegao s lica mesta – rekao je sugrađanin za Alo!.

Kako Alo! saznaje, ubijeni mladić uboden je s leđa ispod rebarnog luka, neposredno ispod kičme.

Inače, lokacija na kojoj se odigrala ova drama je mesto koje je tokom leta i noću i danju prepuno posetilaca, budući da se na tom prostoru nalaze barovi i letnje bašte u kojima Čačani kraj reke traže spas od tropske vrućine.

Sutradan, u nedelju, oglasila se i čačanska policija sa zvaničnim informacijama o hapšenju osumnjičenog za ovaj svirepi zločin.

- Pripadnici čačanske policije uhapsili su Čačanina O. O. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je noćas na Gradskoj plaži oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. Potom je pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila - navodi se u saopštenju.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom O. O. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Motiv ovog krvavog obračuna na šetalištu za sada nije poznat.

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