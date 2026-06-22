Teška porodična tragedija dogodila se sinoć u mestu Miričina kod Gračanice, gde su smrtno stradale dve osobe nakon upotrebe vatrenog oružja.

Prema informacijama do kojih je došao portal Crna-Hronika, muškarac Safet Kovačević je iz lovačke puške usmrtio svoju suprugu Nerminu Kovačević, poznatu kao Fata. Žena je, prema dostupnim podacima, preminula na mestu događaja, dok je muškarac podlegao povredama tokom transporta ka zdravstvenoj ustanovi.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopšteno je da je Policijska stanica Gračanica oko 19:40 sati primila prijavu o upotrebi vatrenog oružja u Miričini i da ima povređenih osoba.

Na mesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske stanice Gračanica i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, kao i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica.

– Po dolasku policije i medicinskih ekipa navodi prijave su potvrđeni. Na mestu događaja zatečeno je telo žene N. K. (1958) bez znakova života, dok je povređeni muškarac S. K. (1958) sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu. Međutim, muškarac je tokom transporta preminuo – saopšteno je iz MUP-a TK.

O svemu je obavešten dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK sprovode uviđajne i druge istražne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnih nalaza nadležnih institucija.

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