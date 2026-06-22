Nakon potrage, telo starije žene S. H. pronađeno je juče, 21. juna, u koritu reke Vrbas.

Iz Gorske službe spasavanja Stanica Jajce saopštili su da je potraga u Jajcu, nažalost, završena tragičnim ishodom.

„Telo unesrećene osobe pronašli smo u koritu reke Vrbas“, navode iz GSS Jajce.

Prema dostupnim informacijama, slučaj je prijavljen juče u poslepodnevnim satima, nakon čega je pokrenuta potraga.

Na mesto događaja izašli su pripadnici Policijske stanice Jajce, koji su obavili uviđaj, a o svemu je obavešten i dežurni tužilac, koji će rukovoditi daljim istražnim radnjama radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, prenosi Jajce online.

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