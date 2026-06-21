Crna hronika
Šokantna nesreća! Pivo iz bureta usmrtilo starijeg muškarca
Svedoci događaja navode da se sve odigralo u deliću sekunde, bez mogućnosti da se reaguje ili izbegne udarac
Jezivi detalji zločina u Petrovcu na Mlavi! Nakon što mu je pištolj zakazao, isukao je mačetu kojom je posekao majkuPrethodna vest
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