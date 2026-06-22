"Kir Starmer se ni na koji način nije istakao u pogledu rusko-britanskih odnosa. On je uvek bio zagovornik održavanja tih odnosa na nuli. Nije ostavio nikakav poseban utisak na nas", rekao je Peskov novinarima, prenosi RIA Novosti.

Dodao je da je malo verovatno da će neko u Velikoj Britaniji imati drugačiji stav o rusko-britanskim bilateralnim odnosima, ali da je Starmerova ostavka takođe važan signal drugim ratnim huškačima u Evropi.

Podsetio je da je više od godinu dana pozivao Starmera na ovaj korak, ističući njegov provokativni kurs ratnog huškanja, neuspehe u migracionoj politici, rastuću stopu kriminala i greške u energetskom i ekonomskom sektoru, prenosi Sputnjik.

Starmer je ranije danas objavio da namerava da podnese ostavku na mesto lidera Laburističke stranke i najavio da će obavljati premijerske dužnosti do izbora novog predsednika britanske vlade.