Sa početkom letnje turističke sezone u Hrvatskoj ponovo se otvara tema visokih cena taksi prevoza i neprijatnih iskustava putnika, naročito u primorskim gradovima. Iako sve više ljudi koristi aplikacije za prevoz poput Ubera, gde je cena vožnje unapred poznata, u praksi se i dalje dešava da putnici iz žurbe ili nedostatka vozila uzmu taksi na stajalištu.

Upravo jedno takvo iskustvo podelila je žena iz Hrvatske čiji je sin, kako tvrdi, doživeo neprijatnu situaciju tokom putovanja iz Rijeke ka Zadru.

Vožnja koja je koštala tri puta više od očekivanog

Kako je ispričala za Slobodnu Dalmaciju, njen sin je autobusom doputovao iz Rijeke u Zadar, a zatim je trebalo da nastavi put ka aerodromu.

Iako postoji autobuska linija koja povezuje autobusku stanicu i aerodrom u Zadru, mladić je zbog vremenskog pritiska odlučio da uzme taksi koji je bio dostupan na stajalištu.

Prema njenim rečima, vozač mu je na početku rekao da će cena vožnje biti u uobičajenom rasponu od 25 do 30 evra.

Međutim, nakon vožnje koja je trajala manje od 20 minuta, putniku je naplaćeno čak 90 evra.

Majka upozorila druge putnike

Nakon ovog događaja, majka mladića kaže da je odlučila da upozori prijatelje i poznanike koji planiraju putovanja u Hrvatsku da budu posebno oprezni prilikom korišćenja taksi usluga na stajalištima.

Dodaje da joj je žao što zbog ovakvih iskustava ne može da preporuči pojedine lokalne prevoznike, te navodi da će ubuduće savetovati korišćenje međunarodnih aplikacija za prevoz, gde su cene unapred poznate.

„Teško je preporučiti usluge dok se ovo dešava“

Za predstojeći odmor u Dalmaciji, navodi, već je unapred rezervisala rent-a-car i smeštaj putem stranih platformi, ističući da sa njima do sada nije imala negativna iskustva.

„Želela bih sve najbolje domaćim preduzećima, ali dok se ovakve stvari dešavaju, teško je preporučiti njihove usluge“, poručila je ona za Slobodnu Dalmaciju.

Slučaj je ponovo otvorio pitanje transparentnosti cena taksi prevoza tokom turističke sezone i iskustava putnika u popularnim letovalištima.