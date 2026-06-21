U beogradskom naselju Ripanj 2010. godine dogodila se tragedija kada je žena Dragica S. (55) izgubila život nakon što je upala u bunar u dvorištu svoje porodične kuće.

Prema navodima medija, nesreća se dogodila u jutarnjim časovima dok je žena obavljala svakodnevne kućne poslove i otišla do bunara kako bi izvukla vodu. Nakon što je izvadila jednu kantu vode, ponovo se nagnula preko betonske ivice bunara kako bi zahvatila još vode.

U tom trenutku izgubila je ravnotežu, udarila glavom o ivicu bunara i pala unutra. Pretpostavlja se da je bunar bio dubok nekoliko metara, što je dodatno otežalo mogućnost spasavanja.

Telo nesrećne žene pronašao je član porodice, koji je odmah obavestio policiju, vatrogasce i Hitnu pomoć. Na lice mesta ubrzo su stigle spasilačke ekipe, ali su mogle samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj i nakon prikupljenih informacija zaključeno je da se radi o nesrećnom slučaju, bez elemenata krivičnog dela.

Ova tragedija je tada potresla lokalnu zajednicu, jer su meštani isticali da je reč o mirnoj porodičnoj ženi koja je svakodnevno obavljala kućne poslove, a bunari u tom delu naselja često su stari i neadekvatno obezbeđeni, što povećava rizik od sličnih nesreća.

Stručnjaci su nakon ovog i sličnih slučajeva više puta upozoravali da su bunari i stari šahtovi u ruralnim i prigradskim delovima posebno opasni, naročito ako nisu adekvatno pokriveni ili obezbeđeni zaštitnom ogradom.