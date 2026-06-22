Ženska osoba nestala je na području Mostara, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Prema zvaničnim informacijama, nestanak je prijavljen Policijskoj stanici Mostar Centar u nedelju, 21. juna 2026. godine.

– PS Mostar Centar je prijavio T. A. da je na adresi Alekse Šantića u Mostaru, oko 21.00 sat, njegova supruga H. W. (1964) napustila stan kako bi prošetala njihovog psa čivavu, te se ista nije vratila. H. W. je na sebi imala belu majicu sa natpisom Lewis, naočare za vid, a pas crvenu ogrlicu. Mole se građani, ukoliko uoče nestalo lice ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi bila od pomoći, da se jave najbližoj Policijskoj stanici – navedeno je na zvaničnoj stranici MUP-a HNK.

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