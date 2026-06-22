nastavku akcije „Armagedon“ a u sklopu međunarodne Europolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom “Python”, policijski službenici MUP-a Republike Srbije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i Područnim policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru lišili su slobode 6 osoba.

Kako saznajemo, privedeni su: K.B (1985) drž. Ruske federacije, D.V (1963) iz Novog Sada, A.M (1975) iz Zrenjanina, D.R (1977) iz Aleksinca i S.F (1994) iz Bora i N. T. (1979) iz Velike Plane zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz člana 185 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Za petoro osumnjičenih pedofila je od strane Posebnog odeljenja za borbu protiv VTK VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati dok je za N. T. (1979) iz Velike Plane podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Osumnjičeni su u dužem vremenskom periodu, putem interneta, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Prilikom pretresanja stanova kod svih lica su uvidom u računare i računarsku opremu pronađene fotografije i video zapisi nastali seksualnom eksploatacijom dece od 6 do 14 godina.

Osumnjičeni su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina da bi zatim stupali u kontakt sa oštećenim maloletnim licima i od istih zahtevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećena maloletna lica. Jedan od osumnjičenih se tereti da je koristio lažni nalog na aplikaciji ''Snapchat’’ gde se isti predstavljao kao devojčica dok je kod drugog osumnjičenog utvrđeno je da je član grupe na aplikaciji ''Viber'', a gde je sa ostalim članovima pribavljao i delio materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastaviće da ulaže maksimalne napore u zaštitu dece od svih oblika zloupotrebe u digitalnom okruženju, kao jednog od svojih prioritetnih zadataka. Kroz blisku saradnju sa nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu, nastaviće se aktivnosti na brzom otkrivanju, identifikaciji i hapšenju počinilaca, sa ciljem da internet prostor bude bezbedniji za svako dete.



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