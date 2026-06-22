U beogradskom naselju Voždovac, u noći između petka i subote, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je za sada nepoznata osoba bacila Molotovljev koktelna privatnu porodičnu kuću, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama, napad se dogodio 20. juna, oko dva sata nakon ponoći, dok je većina stanara spavala. Na sreću, u ovom incidentu nema povređenih lica, a zahvaljujući brzoj reakciji, izbegnuta je veća tragedija.

Iako je napad eksplozivnom napravom izazvao uznemirenost među stanarima i komšijama u okolnim objektima, na samoj kući je pričinjena manja materijalna šteta. Požar koji je izazvala zapaljiva tečnost brzo je lokalizovan.

"Čula se samo potmula eksplozija, a ubrzo smo videli i plamen. Sreća je što su svi nepovređeni i što se vatra nije proširila na unutrašnjost kuće", navodi jedan od očevidaca iz komšiluka.

Policija je odmah po prijavi izašla na teren i obavila detaljan uviđaj. Trenutno se intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku počinioca, kao i na utvrđivanju motiva ovog napada.

Istraga je u toku.



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