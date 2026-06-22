Devetnaestogodišnji mladić M. S. preminuo je danas nakon utapanja na bazenima u opštini Ugljevik, rečeno je Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Prema informacijama iz nadležnog tužilaštva, mladić je izvučen iz vode, nakon čega su odmah započete mere reanimacije. Potom je prevezen u Dom zdravlja Ugljevik, gde je dežurni lekar konstatovao smrt.

O slučaju su obavešteni pripadnici Policijske stanice Ugljevik, a na mesto događaja izašao je i dežurni tužilac koji je rukovodio uviđajem.

Nadležne institucije sprovode istragu kako bi utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, kao i tačan uzrok smrti mladića.

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