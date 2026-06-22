Prevaranti koriste veoma jednostavan trik kako bi blokirali platnu karticu u bankomatu. Dovoljno je da ubace komadić papira ili plastike u otvor za karticu, čime sprečavaju da kartica izađe nakon završetka transakcije. Dodatno, na bankomatu se često pojavljuje nalepnica sa brojem telefona navodnog servisa za popravke. U stvarnosti, taj broj pripada prevarantu koji se obično nalazi u blizini uređaja.

Kada kartica ostane zaglavljena, mnogi korisnici instinktivno traže pomoć i pozivaju broj koji vide na bankomatu. Upravo na to prevaranti i računaju - da će uznemireni vlasnik kartice napraviti pogrešan potez i sam im otvoriti put do novca.

Prevaranti se predstavljaju kao serviseri

Ova prevara obično funkcioniše po ustaljenom scenariju. Najpre kartica ostane blokirana u uređaju, a korisnik u panici poziva broj sa sumnjive nalepnice.

Ubrzo se pojavljuje lažni serviser koji objašnjava da je došlo do kvara na bankomatu i traži podatke sa kartice, lične podatke ili čak PIN kod, navodno kako bi rešio problem.

Prevarant često uverava žrtvu da će kartica biti vraćena ili poslata na kućnu adresu. Međutim, čim dođe do PIN koda i podataka vlasnika, može da isprazni račun za svega nekoliko minuta.

Kako da izbegnete prevaru?

Ako vam kartica ostane zaglavljena u bankomatu, stručnjaci savetuju da nikako ne zovete brojeve istaknute na uređaju osim ako ste potpuno sigurni da pripadaju banci.

Najsigurnije je da direktno pozovete svoju banku ili kontakt centar banke koja upravlja tim bankomatom. Ako bankomat pripada nezavisnoj mreži, kontakt potražite isključivo na zvaničnom sajtu operatera.

Ako karticu ne možete brzo da vratite, odmah je blokirajte preko mobilne aplikacije ili pozivom banci.

Danas gotovo sve bankarske aplikacije omogućavaju trenutno blokiranje kartice, čime ona postaje neupotrebljiva bez obzira na to ko je uzme.

Jedno pravilo važi za sve: ako na bankomatu primetite sumnjivu nalepnicu, čudan dodatak ili zaglavljenu karticu - odmah obavestite policiju i banku.