Iz Uprave policije saopšteno je da je policija uhapsila M. R. (33) zbog sumnje da je u maju ove godine iz jedne zlatare u Podgorici ukrao lančiće u vrednosti od oko 6.300 evra i nakon toga pobegao.

„Zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen je slobode M. R. (33)“, naveli su iz UP.

Za njim je prethodno bila raspisana lokalna potraga, a policija ga je locirala u Ulcinju.

Nakon toga, M. R. je predat na dalju nadležnost službenicima Odeljenja bezbednosti Podgorica.



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