Policija je u sredu 17. jula objavila kako je u 20.39 sati primila dojavu da je u Selnici Podravskoj u reci Dravi nestalo dete (8) posle čega je krenula velika potraga, koja je nažalost tragično završena danas.

PU koprivničko-križevačka javlja kako je u popodnevnim satima u reci Dravi, oko dva kilometra od mesta nestanka, pronađeno telo deteta

- Po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu sprovodi se uviđaj - javila je policija, prenosi Večernji list.

U potrazi za detetom bio je uključen i veliki broj građana.

Na mestu gde je dete nestalo nalazi se ilegalno kupalište koje meštani koriste tokom letnjih meseci.

MUP Srbije je danas upravo povodom boravka na vodi izdao važno saopštenje kako bi se sačuvali ljudski životi, a više o tome pročitajte OVDE.

Alo/Večernji list

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