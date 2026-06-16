Telo je pronađeno nedaleko od automobila navode mediji, dodajući da se sumnja da je reč o samoubistvu.

Policija je prethodno oko 13 časova pronašla automobil u kojem je N. L. poslednji put viđen, u noći između 14. i 15. juna.

Podsetimo, Nemanja se juče ujutru automobilom renault megane udaljio od kuće i od tada mu se gubi svaki trag.

Nemanjin brat je, podsetimo, ispričao da je Nemanja izašao iz kuće oko šest sati, nakon čega su ubrzo primetili da mu telefoni ugašeni. Rekao je da je oko pola sedam počeo da ga traži, kao i da je aktivirana policija.

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