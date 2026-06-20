Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da regionalni mediji ćute o pokretanju postupka u vezi sa aferom "zvučni top", jer bi, kako tvrdi, morali da objasne zbog čega su mesecima plasirali neistine.

- Obratite pažnju na još jedan detalj. Nijedan od regionalnih medija nije rekao ni reč o pokretanju postupka. Svi oni koji svakoga dana vode najgoru moguću hajku protiv države Srbije i protiv mene, nisu rekli ni reč, jer su sve vreme lagali. Kako sada da objasne svojim čitaocima i gledaocima da su sve vreme lagali i radili na rušenju naše države - rekao je Vučić.

On je posebno ukazao na datum koji se nalazi na dokumentu za koji smatra da ruši tvrdnje da se sve odnosilo na protest na Autokomandi.

- Govorili su da se to ticalo Autokomande i da tamo nije uspelo, pa će negde drugde. To je laž. Sve je bilo prihvaćeno za 15. mart. Pogledajte dokument i videćete datum 25. februar. Šta radite 25. februara ako je Autokomanda bila 27. januara? Ja sam čovek detalja i čudno mi je da to niko nije primetio - rekao je predsednik.

Vučić je naveo da ne zamera velikom broju mladih ljudi koji su, kako kaže, verovali da učestvuju u nečemu važnom za Srbiju.

- Ti ljudi su mislili da rade nešto veliko za svoju zemlju, da prave istoriju. Kada bi čuli reč "studenti", to je za njih bilo kao da su čuli reč "bogovi". Čim su čuli "uz fasade", svi su krenuli. Dvojica ili trojica su ostajali na sredini ulice i ništa im se nije desilo, jer je sve bilo izmišljeno. Tako nastaje stampedo, to sam bezbroj puta gledao na stadionima - rekao je Vučić.