OVAN

POSAO: Skloni ste da samostalno pravite izbor i blokirate svako mešanje u vaš posao i odluke. Međutim, danas vam je potreban savet iskusnog kolege da bi rešili problem.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Imate stabilan odnos. Partnerka vam je posvećena i nemate na šta da se žalite. Ipak, postoji osoba na koju mislite i koja vas intrigira.

ZDRAVLJE: Što se tiče zdravlja nema novih zdravstvenih problema. Prisutan je samo stari, dobro poznati problem vezan za promenu pritiska na koji ste već navikli.

BIK

POSAO: Naglašena je potreba za timskim radom u okviru novog poslovnog projekta. Prilično ste detaljni. Sa kolegama razmenjujete mišljenje. Uglavnom se slažete oko većine planova.

LJUBAV: Zadovoljni ste vezom koja je stabilna, čvrsta i perspektivna. Partnerka želi da razgovara sa vama. Jasno vam je da je spremna da podigne vezu na sledeći, viši nivo.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zanimate se za zdravu ishranu, pa gledate da dođete do što više informacija o toj temi. Planirate da promenite način ishrane u cilju poboljšanja stanja.

BLIZANCI

POSAO: Očekuje vas dinamičan radni dan. Neće teći sve glatko odnosno onako kako očekujete. Pojavljuju se novi probleme za koje nećete imati vremena da ih rešavate.

LJUBAV: Emotivno ste ispunjeni. Partnerka i vi ste u sličnom raspoloženju pa odlučujete da se posvetite jedno drugom. Vreme provodite opušteno, kod kuće, sami.

ZDRAVLJE: Osećate se puni pozitivne energije i imate utisak da ne znate kako da je potrošite. Jedan deo usmeravate na posao, a drugi deo na partnerku.

RAK

POSAO: Zadovoljni ste kako se poslovna situacija odvija. Pravite nove poslovne planove kojisu ovog puta znatno ambiciozniji od prethodnih. Verujete da sve možete da postignete.

LJUBAV: Postoje stvari koje vam smetaju u odnosu i sa kojima niste želeli da se suočite. Odlučili ste da danas konačno treba da raspravite sve nejasnoće sa drugom polovinom.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Niste raspoloženi za bilo kakav fizički napor, pa punite baterije kod kuće ne radeći ništa, samo se odmarajući. Jako vam prijaju ovakvi momenti.

LAV

POSAO: Maksimalno ste fokusirani na posao, ambiciozni, spremni da date celog sebe da bi projekat uspeo. Pojavljuju se neke manje teškoće koje u hodu rešavate. Zadovoljni ste.

LJUBAV: Emotivno ispunjenje nalazite u okviru svog doma. Posvećujete se partneru i deci. Obezbeđujete im sve što im je potrebno, ali brinete i o njihovim emotivnim potrebama.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Zdravlje je stabilno. Imate dovoljno pozitivne energije da možete da uradite sve što poželite. Smatrate da dobro izgledate za svoje godine.

DEVICA

POSAO: Na poslu vas čeka milion obaveza. U toj gužvi biće potrebno da donesete neke odluke. Kada gužva prođe shvatićete da ste napravili par sitnih, lako rešivih, propusta.

LJUBAV: Imate potrebu da odete iz grada i posvetite se partnerci. Prija vam druga sredina. Zaboravljate na obaveze i probleme i uživate da partnerki pričinjavate sitne radosti.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Potencijalni problem je vezan za kosti. Postoji mogućnost da izvrnete zglob, ugruvate se, isčašite ili nedajbože polomite neku kost.

VAGA

POSAO: Za umetnike ne postoji vikend kao neradni dan. U kreativnoj ste fazi tako da stvaratenova dela. Inspiracija vam sama nadolazi. Maksimalno uživate u kreativnom procesu.

LJUBAV: Imate utisak da vas partner ne razume i da previše forsira vašu vezu. Dajete mu do znanja da niste tu da bi njega zadovoljili, nego da imate sopstvene potrebe i planove.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Uživate svim svojim čulima: posmatrate delo koje ste stvorili,uživate u jelu koje ste napravili. Muzika vas opušta. Na red dolazi i susret sa partnerom.

ŠKORPIJA

POSAO: Nepovoljan poslovni period je i dalje aktuelan. Problemi se samo množe. Nemate rešenja za stare probleme, a kamoli za nove. Demotivisani ste i nesigurni u svoje sposobnosti.

LJUBAV: Oblast ljubavi je odlično prikazana. Partnerka vam je u potpunosti posvećena i trudi se da vam povrati raspoloženje i sampouzdanje. Zahvalni ste za sve što čini za vas.

ZDRAVLJE: Svesni ste da nemate kondiciju. Umarate se prilikom najmanjeg fizičkog napora. Donosite čvrstu odluku da uradite nešto po tom pitanju i vratite kondiciju.

STRELAC

POSAO: Ambiciozni ste, energični, raspoloženi za prevazilaženje prepreka i postizanje ciljeva. Imate utisak da sve možete. Postižete zavidne poslovne rezultate.

LJUBAV: Niste zadovoljni odnosom. Lista stvari koja vam ne odgovara je svakim danom sveduža. Odlažete razgovor o vezi sa partnerkom jer očekujete da bude neprijatan.

ZDRAVLJE: Tromi ste i svesni da je razlog tome nedostatak bilo kakve aktivnosti. Donosite odluku da pod hitno nešto uradite po tom pitanju i odlazite sa prijateljima u teretanu.

JARAC

POSAO: Prilično ste ambiciozni, vredni i odgovorni. Međutim, zastupate neke ideje koje kolege smatraju prilično konzervativnim. U manjini ste i prihvatate ideje druge strane.

LJUBAV: Raspoloženi ste da se posvetite partnerki. Ona obično prihvata sve vaše ideje bez pogovora. Danas je loše volje. Obasipate je pažnjom i uspevate da je oraspoložite.

ZDRAVLJE: Smatrate da zdravlje na usta ulazi. Raspoloženi ste za kuvanje pa smišljate šta da spremite voljenima. U želji da sve obradujete pravite miks zdrave hrane i slatkiša.

VODOLIJA

POSAO: Privatni biznis se ne odvija onako kako bi želeli. Pojavljuju se problemi koje uopšte ne očekujete i kvare vam raspoloženje. Zbog njih će pojedini projekti da se prolongiraju.

LJUBAV: Ne umete da napravite granicu između poslovnog i privatnog segmenta života. Partnerka primećuje vaše neraspoloženje, ali ne uspeva da vas opusti i oraspoloži.

ZDRAVLJE: Napeti ste. Problemi na poslu negativno utiču na vaše zdravlje. Pokušajte da izbacite napetost iz sebe. Neka fizička aktivnost vam u tome može pomoći.

RIBE

POSAO: Uživate u poslovnoj komunikaciji. Imate utisak da ste odličan psiholog i da znate tačno kako sa kojim saradnikom treba da postupate da bi iz njega izvukli ono najbolje.

LJUBAV: Zanimljiv dan koji pruža mogućnost novog poznanstva. Ne pokazujete drugoj strani u kojoj meri vas je zainteresovala, ali pravite plan da je ponovo vidite.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Vreme provedeno pored vode vas opušta. Iz tog razloga odlučujete da odete u kraću šetnju ili neki restoran koji je pored vode. Osećate se dobro.