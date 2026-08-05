Mnogi i dalje za gustu čorbu koriste klasičnu zapršku od brašna i ulja, ali postoji jednostavniji način koji ne zahteva dodatnu masnoću.

Tajna se krije u jednom sastojku koji većina ima u kuhinji – običnom krompiru. Njegov prirodni skrob tokom kuvanja pomaže da čorba dobije puniju i kremastiju teksturu.

Rendani krompir umesto brašna i zaprške

Ako želite da zgusnete čorbu bez brašna, uradite sledeće:

oljuštite jedan veći beli krompir;

narendajte ga na najsitnije rende;

dodajte ga u lonac dok čorba lagano kuva.

Najbolje je da krompir ubacite direktno u jelo tokom prvih desetak minuta kuvanja. Tako će imati dovoljno vremena da se skrob oslobodi i poveže sa tečnošću.

Za razliku od krupno isečenog krompira, sitno narendan krompir se gotovo potpuno sjedini sa čorbom. Rezultat je gušća i svilenkastija tekstura bez grudvica i dodatnog ulja.

Zašto krompir može da zameni zapršku?

Klasična zaprška od brašna i ulja dugo je bila standardni način zgušnjavanja jela, ali mnogima može učiniti obrok težim.

Brašno i veća količina masnoće mogu da promene ukus povrća i dodaju nepotrebnu težinu jelu.

Krompir, sa druge strane, prirodno oslobađa skrob koji pomaže da se sastojci povežu, dok osnovni ukusi povrća ostaju izraženiji.

Najčešća greška kod zgušnjavanja čorbe

Jedna od grešaka je dodavanje krompira pred sam kraj kuvanja.

Ako nema dovoljno vremena da se skrob oslobodi, efekat će biti mnogo slabiji i čorba neće dobiti željenu gustinu.

Zato je bolje dodati ga ranije i ostaviti da lagano krčka zajedno sa ostalim sastojcima.

Još načina da čorba bude gušća bez brašna

Ako nemate krompir, postoje i druge prirodne alternative.

Pasirano povrće

Skuvajte deo povrća iz čorbe, poput šargarepe, celera ili paškanata, usitnite ga blenderom i vratite u lonac.

Na ovaj način dobićete bogatiju teksturu i intenzivniji ukus.

Crveno sočivo

Crveno sočivo je odličan izbor jer se tokom kuvanja lako raskuva i pretvara u kremastu smesu.

Posebno se dobro uklapa u paradajz čorbe i jela od povrća, kojima daje dodatnu punoću.

Skrobno povrće

Osim krompira, i druge skrobne namirnice mogu doprineti gušćoj teksturi jela.

Njihova prednost je što ne zahtevaju posebnu pripremu i lako se uklapaju u tradicionalne recepte.

Šta ne daje isti efekat?

Testenina može upiti deo tečnosti, ali uglavnom ne zgušnjava čorbu na isti način. Ona više menja količinu sadržaja u loncu nego što stvara kremastu strukturu.

Ako želite gustu domaću čorbu bez klasične zaprške, dovoljno je da pustite prirodne sastojke da odrade posao.

Manje masnoće, jednostavnija priprema i puniji ukus često su najbolja kombinacija za svakodnevna domaća jela.