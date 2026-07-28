Pred Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušane su dve osobe osumnjičene za po jedno krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštilo je tužilaštvo.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni S. S. iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na društvenoj mreži Fejsbuk objavio poruku u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

S. S. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor.

Istovremeno je saslušan i M. F. iz Šapca, zbog sumnje da je na istoj društvenoj mreži objavio snimak preteće sadržine koji se odnosi na lice blisko uredniku i novinaru D. J. V.

Za razliku od prvoosumnjičenog, M. F. je na saslušanju izneo svoju odbranu.

I u ovom slučaju tužilaštvo je predložilo sudu da osumnjičenom odredi pritvor.

Postupak se vodi pred Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

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