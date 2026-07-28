Pred Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušane su dve osobe osumnjičene za po jedno krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštilo je tužilaštvo.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni S. S. iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na društvenoj mreži Fejsbuk objavio poruku u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

S. S. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

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Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor.

Istovremeno je saslušan i M. F. iz Šapca, zbog sumnje da je na istoj društvenoj mreži objavio snimak preteće sadržine koji se odnosi na lice blisko uredniku i novinaru D. J. V.

Za razliku od prvoosumnjičenog, M. F. je na saslušanju izneo svoju odbranu.

I u ovom slučaju tužilaštvo je predložilo sudu da osumnjičenom odredi pritvor.

Postupak se vodi pred Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

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