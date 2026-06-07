Policijski službenici u petak uveče su pokušali da zaustave S. S. (25) koji je vozio električni trotinet. Umesto da se zaustavi, mladić je dao gas, pokušavajući da pobegne.

Policijski službenici uspeli su da ga sustignu i tada je došlo do napada.

Naime, dok su pokušavali da ga legitimišu, S. S. je udario policijskog službenika u glavu. On je zadobio lakše telesne povrede.

Nasilnik je lišen slobode i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu. Na teret mu je stavljeno krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje.

(Telegraf)



















































Prema saznanjima Telegrafa, nakon identifikacije S. S. utvrđeno je da ga traži Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.