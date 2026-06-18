Ogranak militantnog pokreta Al Kaide u regionu Sahela, grupa Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin (JNIM), preuzeo je danas odgovornost za napad na aerodrom i vojnu bazu u prestonici Nigera Nijameju, u kojem je poginulo 11 pripadnika bezbednosnih snaga i dvoje civila, saopštila je vlada Nigera, navodeći da su snage bezbednosti odbile napad i ubile 22 napadača.

Vlada Nigera saopštila je da se napad dogodio u četvrtak ujutru, kada su se oko 6 časova po lokalnom vremenu čule prve eksplozije na kompleksu aerodroma i vojne baze u Nijameju.

Prema navodima vlasti, u napadu je poginulo 11 pripadnika bezbednosnih snaga i dvoje civila, dok su vladine snage uspele da odbiju napad, ubiju 22 napadača i uhapse oko 20 osoba, uz zaplenu različitog naoružanja, preneo je Rojters.

Odgovornost za napad preuzela je grupa Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin (JNIM), ogranak Al Kaide u regionu Sahela, saopštenjem objavljenim preko svog propagandnog kanala.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Nigera saopštila je da je redovan rad aerodroma nastavljen. Napad se dogodio dan nakon što su, prema navodima bezbednosnih izvora, naoružane grupe izvele koordinisane napade na vojne baze Banibangou i Inates u zapadnom regionu Tilaberi. Jedan izvor naveo je da je u napadu na bazu Banibangou poginulo 10 vojnika, a više od 40 povređeno, dok je baza u Inatesu napuštena.

Niger se, zajedno sa susednim Malijem i Burkinom Fasom, već godinama suočava sa napadima džihadističkih grupa povezanih sa Al Kaidom i Islamskom državom, u kojima su poginule hiljade ljudi, a milioni raseljeni.

Ogranak Islamske države u zapadnoj Africi ranije je preuzeo odgovornost za napad na isti aerodromski kompleks u januaru, navodeći da je gađao komandu vazduhoplovstva i bespilotne letelice nigerske vojske.