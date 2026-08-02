"Tim od 40 pripadnika, sa 17 vozila i dve prikolice, nastavlja misiju u Španiji, spreman da odgovori na svaki novi izazov. Na terenu nema rutine, svaka procena, svaka odluka i svaki pokret usmereni su ka jednom cilju - zaštiti ljudskih života, domova i prirode", navedeno je u saopštenju MUP-a objavljenom na Instagramu.

Kako je navedeno, "reč je o međunarodnoj saradnji u svom najvažnijem obliku, kada iskustvo, poverenje i zajedničko delovanje postaju najsnažnije oružje u borbi protiv prirodnih katastrofa".

Prethodno, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je juče da su, u Komandnom štabu koji pokriva područje Mamoles u Španiji, srpske vatrogasce-spasioce koji gase požare u regionima Kastilje i Leona posetili generalni sekretar za civilnu zaštitu i spasavanje Kraljevine Španije Virhinija Barsones Sanz, zamenik regionalnog ministra za agrarnu politiku i razvoj sela Horhe Ljorente i delegat Vlade Španije za region Kastilja i Leon Nikanor Sen.

Tim MUP-a čini više od 40 pripadnika sa helikopterom ''Super Puma'', 17 vozila i pratećom opremom, a angažovan je kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvuje u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.