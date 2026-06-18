Pas Ronaldo postao je globalni fenomen zahvaljujući svojim neverovatnim golmanskim refleksima i sposobnosti da “brani” lopte kao pravi profesionalac.

Sve je počelo sasvim slučajno, tokom porodičnih okupljanja uz fudbal u dvorištu. Dok bi članovi porodice igrali, Ronaldo je instinktivno zauzimao poziciju na golu i skakao na svaku loptu koja bi krenula ka mreži, oduševljavajući sve prisutne.

Njegovi vlasnici, Kandida Kraveiro i Antonio iz Pensilvanije, udomili su ga 2020. godine. Kao veliki ljubitelji fudbala i Kristijana Ronalda, dali su mu ime po slavnom portugalskom fudbaleru, ali niko nije mogao da pretpostavi da će pas zaista pokazati sportski talenat koji će ga učiniti svetski poznatim.

Preokret se dogodio kada je Kandidin zet, koji radi u sportskom marketingu, počeo da objavljuje njegove snimke na TikToku. U samo nekoliko dana, video materijali su postali viralni, a Ronaldo je postao internet senzacija o kojoj se priča širom sveta.

Na treninzima učestvuje cela porodica – jedan šutira, drugi snima, a Ronaldo bez straha brani udarce koji lete ka golu. Lopte su prilagođene kako ne bi došlo do povreda, ali pas pokazuje neverovatnu energiju i fokus, kao da je rođen za teren.

Njegova popularnost eksplodirala je nakon nastupa na poluvremenu jedne univerzitetske utakmice, gde je uživo demonstrirao svoje “golmanske” veštine pred publikom.

Vlasnici kažu da Ronaldo ne reaguje na poslastice kao motivaciju – jedino što ga zanima jeste lopta i igra. Često donosi obuću pred vrata, kao jasan znak da želi novi trening.

Porodica tvrdi da je pas potpuno opsednut fudbalom i da deluje kao da je sam izabrao svoju ulogu golmana, zbog čega ga mnogi već sada nazivaju pravim sportskim čudom interneta.