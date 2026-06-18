U Kazneno-popravnom centru Dubrava na KiM preminuo je zatvorenik koji je bio na izdržavanju kazne. Prema prvim informacijama, smrt je konstatovala medicinska ekipa na licu mesta, nakon čega su obavešteni nadležni organi.

Kako se saznaje, u Kazneno-popravnom centru Dubrava preminuo je osuđenik koji se nalazio na izdržavanju kazne u ovoj ustanovi.

Kako se navodi u saopštenju, zatvoreniku je hitno ukazana medicinska pomoć unutar zatvorskog stacionara, ali je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt.

Pokrenuta je istraga, a telo preminulog je upućeno na Institut za sudsku medicinu kako bi se obdukcijom utvrdio tačan uzrok smrti. Takođe, o gubitku života obaveštena je i porodica nastradalog zatvorenika.

Alo/Indeksonline

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