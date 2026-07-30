Nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak za koji se sumnja da prikazuje zlostavljanje i usmrćivanje psa, Drugo tužilaštvo formiralo je predmet protiv Kristijana Golubovića.

Dok policija prikuplja obaveštenja i proverava sve okolnosti, advokatica Jovanka Zečević objasnila je kako izgleda ovaj postupak i koja kazna preti bivšem rijaliti učesniku Kristijanu Goluboviću ukoliko se utvrdi njegova odgovornost.

Ona je istakla je da se postupak nalazi u početnoj fazi u kojoj je ključno prikupiti sve dokaze koji ukazuju na mučenje ili povređivanje životinje od strane Golubovića.

- Ono što je važno reći jeste da je u ovoj fazi neophodno da se pribave dokazi koji ukazuju na to da je došlo do zlostavljanja i mučenja psa, jer je za to predviđeno krivično delo. Svaka vrsta zlostavljanja, mučenja, povređivanja ili ubijanja psa predviđena je članom 269 Krivičnog zakonika i za to je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine - objasnila je Zečević, te dodala da će pored snimka verovatno biti saslušan i svedok koji je slučaj prijavio i objavio.

Provera verodostojnosti snimka i svedočenja

Govoreći o snimku koji je izazvao ogromno zgražavanje javnosti, advokatica je napomenula da će nadležni organi detaljno proveriti njegovu autentičnost, ali da materijal na prvi pogled deluje verodostojno.

- Danas, u vreme moderne tehnologije, postoje različiti načini da se određeni sadržaji snime ili izmene, zbog čega je potrebno sve detaljno proveriti. Međutim, prema onome što sam i sama videla, meni deluje da je snimak verodostojan i da prikazuje ono što se dogodilo - navela je advokatica i istakla da će, ukoliko svedoci i drugi dokazi to potvrde, to biti dovoljno za adekvatan sudski postupak.

Ona je naglasila da bi novčana kazna u ovom slučaju bila nedovoljna i preblaga, posebno imajući u vidu profil osumnjičenog.

- Smatram da bi novčana kazna u ovakvom slučaju bila preblaga. Reč je o osobi koju, nažalost ili na sreću, prati veliki broj mladih ljudi. Upravo zato je važno da se pokaže da javna ličnost ne može i ne sme da se ponaša na ovakav način. Nadam se da će ishod ovog postupka biti takav da svima bude jasno da niko nema pravo da naudi nijednom živom biću - zaključila je advokatica.

Alo/Kurir

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