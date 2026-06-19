Američki pisac i istraživač Džozef Danijel Kazolaro pronađen je mrtav 10. avgusta 1991. godine u hotelskoj sobi u Martinsburgu, u Zapadnoj Virdžiniji. Zvanična istraga zaključila je da je reč o samoubistvu, nakon što je pronađen u kadi sa više posekotina na zglobovima. Međutim, okolnosti njegove smrti i danas su predmet brojnih rasprava i teorija.

Kazolaro je poslednjih godina života radio na istraživanju koje je nazivao „Hobotnica“ - navodnoj mreži povezanih političkih, obaveštajnih i finansijskih afera. Verovao je da postoji veza između nekoliko velikih skandala koji su potresali Sjedinjene Američke Države tokom osamdesetih godina, uključujući aferu Iran-Kontra, kontroverze oko softverske kompanije Inslaw i aktivnosti međunarodnih finansijskih institucija.

Neposredno pre smrti govorio je prijateljima da se nalazi na korak od otkrivanja ključnih dokaza. Zbog toga je otputovao u Martinsburg, gde je trebalo da se sastane sa izvorom koji mu je, kako je tvrdio, mogao pružiti završni deo slagalice.

Njegova porodica nikada nije poverovala u zvaničnu verziju događaja. Tvrdili su da je prethodnih meseci primao uznemirujuće i preteće telefonske pozive, kao i da je više puta naglašavao da bi, ukoliko mu se nešto dogodi tokom rada na istrazi, trebalo posumnjati da nije reč o slučajnosti.

U hotelskoj sobi pronađena je oproštajna poruka, a policija nije pronašla tragove borbe niti nasilnog ulaska. Ipak, brojni detalji ostali su nejasni, zbog čega su pojedini istražitelji i novinari godinama dovodili u pitanje zaključak o samoubistvu.

Kasnije su se pojavile informacije da su pojedini pripadnici FBI-a smatrali da slučaj zaslužuje dodatnu istragu. Iako nikada nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili ubistvo, Kazolarova smrt ostala je obavijena velom misterije.

Više od tri decenije kasnije, pitanje da li je istraživač koji je tragao za velikom zaverom oduzeo sebi život ili je uklonjen zbog onoga što je znao i dalje nema konačan odgovor.

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