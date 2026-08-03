Državni zdravstveni zvaničnici su naveli da neće biti date dodatne informacije o ova dva slučaja, prenosi NBC.

"Ciklosporijaza generalno nije bolest opasna po život. Smrtni ishod usled ciklosporijaze je retkost u Sjedinjenim Državama", navodi se u saopštenju.

Više od 11.000 slučajeva ciklosporijaze, koja je preneta hranom, potvrđeno je u Mičigenu, a 193 osobe su hospitalizovane od početka maja, prema podacima državnog Ministarstva zdravlja.

Ciklospora, parazit koji se nalazi u ljudskom izmetu i izaziva ciklosporijazu, može dovesti do dehidracije zbog gubitka tečnosti kroz jaku dijareju i povraćanje, rekao je doktor Vilijam Šafner, specijalista za zarazne bolesti u Univerzitetskom medicinskom centru Vanderbilt.

Šafner je kazao da se bolest često leči antibiotikom "baktrimom", iako se mnogi ljudi sa zdravim imunološkim sistemom često sami oporavljaju.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dva smrtna slučaja u Mičigenu dogodila su se u neobično teškoj sezoni ciklosporijaze, sa slučajevima koji su prijavljeni u 45 američih saveznih država.

Izbijanja zaraze u Mičigenu i devet drugih američkih saveznih država povezana su sa konzumiranjem zelene salate u prodavnici Tako Bel, koju je isporučila kompanija Tejlor Farms, a nabavljena je iz centralnog Meksika, prenosi Tanjug.

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