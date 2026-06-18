

Arlis Kej Peri bila je devetnaestogodišnjakinja koja je ubijena u Memorijalnoj crkvi Stanforda, u okviru Univerziteta Stanford u Kaliforniji, 12. oktobra 1974. godine.

Ubistvo je bilo nerešeno više od četrdeset godina pre nego što je policija 2018. godine, nakon DNK analize, imenovala Stivena Blejka Kroforda kao počinioca. Kroford, radnik obezbeđenja na Stanfordu koji je navodno otkrio telo, izvršio je samoubistvo pre nego što je mogao biti uhapšen.

U avgustu 1974. godine, šest nedelja pre smrti, Arlis se preselila na kampus Univerziteta Stanford sa svojim suprugom, koji je bio student druge godine medicine. U vreme ubistva, Arlis je radila kao recepcionerka u lokalnoj advokatskoj firmi

Oko 23:30 uveče 12. oktobra 1974. godine, Perijevi su se navodno posvađali, pa je Peri rekla svom mužu da želi da se pomoli sama unutar Spondorske spomen-crkve, i rastali su se. Brus se zabrinuo kada se njegova žena nije vratila kući do 3:00 ujutru i pozvao je policiju Stanforda da prijavi njen nestanak. Međutim, policajci iz kancelarije šerifa okruga Santa Klara otišli ​​su u crkvu i prijavili da su sva spoljna vrata zaključana.

Čuvar kampusa, Stiven Kroford, bivši policajac Stanforda, tvrdio je da je pronašao Perijevo telo oko 5:45 ujutru 13. oktobra u istočnom transeptu crkve, blizu oltara.Pronađena je licem nagore sa rukama prekrštenim na grudima. Šilo za led joj je virilo iz potiljka, iako se drška polomila i nedostajala je. Bilo je i znakova davljenja Policija je izvestila da je Peri bila gola od struka nadole. Sveća dugačka jedan metar (1 metar) bila je umetnuta u njenu vaginu, a druga je bila postavljena između njenih grudi. Farmerke su joj bile poređane preko nogu u obliku dijamanta.

Istraga

Kroford je rekao policiji da je zaključao crkvu malo posle ponoći nakon što nije primetio nikakvu vidljivu aktivnost unutra. Takođe je tvrdio (kasnije se ispostavilo da nije lažno) da je ponovo proverio vrata oko 2:00 ujutru i otkrio da su još uvek zaključana. Kada je Kroford posetio crkvu u 5:45 ujutru da je otvori za taj dan, rekao je da je zatekao otvorena vrata sa zapadne strane i da su bila provaljena iznutra.

Slučaj je ostao otvoren i nerešen slučaj. Međutim, 2018. godine utvrđeno je da je Kroford definitivno povezan sa ubistvom nakon naprednijeg DNK testa. 28. juna, kada je policija stigla u Krofordovu rezidenciju u Kamden aveniji u San Hozeu, Kalifornija, 32 km od Univerziteta Stanford, sa nalogom za pretres, Kroford je izvršio samoubistvo pištoljem pre nego što je mogao biti uhapšen. Još nije potpuno jasan razlog zbog kojeg je to učinio.

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