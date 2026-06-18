Pevačica Mia Borisavljević rasplakala je pevača grupe „Famos“ na snimanju novog spota!

Atraktivna pevačica ukrstila je glas sa vokalnom a kapela grupom i obradila jedan od svojih najvećih hitova "Ženskaro"“, ali u potpuno drugačijem aranžmanu.

Do sada brza numera dobila je potpuno novo ruho i postala balada koja ne ostavlja ravnodušnim. Na snimanju spota za ovu pesmu, Mia je na sceni bila sa momcima iz grupe „Famos“, a njihov frontmen, Nemanja Ilić, nije mogao da sakrije emocije i počeo je da plače.

U prvi mah svi su mislili da su u pitanju suze radosnice zbog činjenice da se pored njega nalazi jedna od naših najatraktivnijih pevačica, čiji je i sam dugogodišnji fan, ali ne! Kako nije mogao da zaustavi suze, već je jecao sve više, snimanje spota se odužilo jer su pojedini kadrovi morali da se snimaju nekoliko puta.

I sama Mia ne krije sreću zbog toga što je svojoj pesmi udahnula potpuno novi život i zasigurno će baš ovu verziju, zreliju i ozbiljniju, uvrstiti u svoj repertoar.

– Neke pesme se ne slušaju samo u klubovima i na veseljima. Neke pesme žive sa nama kroz godine, kroz ljubavi, uspomene i trenutke koje nikada ne zaboravljamo! Na snimanju ove pesme neki su i plakali... Spremite i vi maramice! Moj „Ženskaroš“ je izašao 2009. godine, a ove je napunio 17 godina! Toliko se poznajem i sa mojom sadašnjom kumom Jelenom Trifunović, koja je napisala tekst za ovu pesmu i udahnula joj večnost. „Ženskaroš“ će ove godine izgledati potpuno drugačije, zahvaljujući grupi „Famos“. Jedva čekam da je čujete, a ja da čitam vaše komentare – napisala je Mia Borisavljević na svom Instagram nalogu.

Poslušajte novog „Ženskaroša“ i pogledajte spot: