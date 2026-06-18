Rusija pozdravlja memorandum o razumevanju koji su postigle Sjedinjene Američke Države i Iran s ciljem okončanja njihovog sukoba, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju objavljenom na sajtu tog ministarstva navedeno je da Moskva pozdravlja dogovor koji su postigli lideri dve zemlje o okončanju vojnog sukoba između SAD i Irana, prenela je Ria novosti.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo sve strane uključene u bliskoistočni sukob da se pridržavaju postignutih dogovora i spreče novu eskalaciju tenzija u regionu.

- U predstojećem osetljivom i ključnom periodu razvoja sveobuhvatnog sporazuma, imperativ je da se sve strane uključene u oružani sukob strogo pridržavaju postignutih iransko-američkih dogovora i spreče novu opasnu eskalaciju tenzija u regionu, uključujući i Liban - navedeno je u saopštenju.

Moskva je ocenila da je očuvanje postignutih dogovora od ključnog značaja za stabilnost regiona i dalji napredak ka trajnom rešenju sukoba.