Slučaj misterioznog nestanka žene iz Teksasa, koji je godinama zbunjivao porodicu, komšije i istražitelje, konačno je dobio svoj epilog.

Meri Stjuart Ceruti (61) prijavljena je kao nestala 2015. godine nakon što su komšije primetile da se danima ne pojavljuje i da se pošta gomila ispred njene kuće u naselju Hjuston Hajts. Dve godine kasnije, njeni posmrtni ostaci pronađeni su na mestu gde ih niko nije očekivao - unutar zidova njene sopstvene kuće.

Kancelarija mrtvozornika okruga Haris potvrdila je da pronađeni skeletni ostaci pripadaju Cerutijevoj, čime je okončana višegodišnja misterija njenog nestanka. Istražitelji veruju da je najverovatnije došlo do nesrećnog slučaja: Ceruti je, prema njihovim pretpostavkama, pala kroz oštećeni pod tavana i ostala zaglavljena u uskom prostoru između zidova kuće.

Prema navodima forenzičara, na tavanu je pronađena polomljena daska koja vodi ka prostoru u kojem su ostaci kasnije otkriveni. Kuća je bila prizemna, sa tavanom iznad, a između zidova postojao je prostor dovoljno širok da u njega može da upadne odrasla osoba.

Tačan uzrok smrti nije mogao da bude utvrđen, jer su ostaci bili u poodmakloj fazi raspadanja i svedeni na skelet. Zbog toga je zvaničan uzrok smrti označen kao neutvrđen.

Posmrtni ostaci pronađeni su u martu 2017. godine, više od godinu dana nakon njenog nestanka, kada je kuća prešla u postupak prinudne prodaje. Novi vlasnici su tokom radova naišli na fragmente kostiju. Iako skelet nije bio potpuno očuvan, pronađen je najveći deo kostiju, uključujući i lobanju. Pored ostataka otkriveni su delovi odeće, sportske patike i naočare.

Identifikacija je potvrđena zahvaljujući više detalja. Snimci sa sastanaka Komisije za urbanističko planiranje Hjustona iz 2013. godine prikazivali su Cerutijevu sa naočarima koje su odgovarale onima pronađenim uz skelet. Dodatnu potvrdu pružio je zub sa relativno novom krunicom, za koji je bilo poznato da ga je Ceruti restaurirala pre svog nestanka.

Pre nestanka, Ceruti je bila poznata kao glasni protivnik novih građevinskih projekata u svom kraju. Redovno je prisustvovala sastancima gradskih vlasti i otvoreno kritikovala investitore, nazivajući ih „lošim momcima“.

Njene komšije su tokom leta 2015. godine postale zabrinute kada su primetile da se ne pojavljuje. Pošta se gomilala ispred kuće, jedan prozor bio je polomljen, a prema izveštajima lokalnih medija, u kući je pronađeno i šest uginulih mačaka.

Ipak, pojedini susedi i dalje imaju sumnje u zvaničnu verziju događaja. Komšinica Roksan Dejvis izjavila je da joj je teško da poveruje kako je osoba mogla da propadne kroz relativno uzak otvor na tavanu. Ona je istakla da je Ceruti bila starija, fizički slaba i živela sama, zbog čega je, prema njenim rečima, bila posebno ranjiva.

Bez obzira na otvorena pitanja, istražitelji smatraju da dostupni dokazi ukazuju na tragičnu nesreću koja je godinama ostala neotkrivena, doslovno skrivajući se unutar zidova njenog doma.

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