Poznata pevačica Nada Topčagić pametno je ulagala novac zarađen tokom svoje dugogodišnje muzičke karijere, te se danas može pohvaliti time da ima nekoliko kuća, ali i stanova koje renta.

Njen bogati imovinski portfolio uključuje kuću na moru, kuću na planini Tari, kao i čak tri stana u Beogradu. Pevačica trenutno iznajmljuje beogradske nekretnine, od kojih mesečno prihoduje više hiljada evra, iako u javnosti izbegava da govori o tačnim iznosima.

Jedna od najvrednijih nekretnina u njenom vlasništvu svakako je prostrani dupleks od 150 kvadrata, smešten na prestižnoj beogradskoj lokaciji – Kosančićevom vencu.

Ipak, Nada je odlučila da se iseli iz ovog stana zbog svakodnevnog haosa, gužvi u centru grada i nemogućnosti da pronađe parking. Sudbina ovog luksuznog prostora je već poznata, jer je pevačica naglasila da stan nije na prodaju, već ga čuvaju za porodicu, odnosno za sina i snaju.



- Na Tari je moj mir, tamo imam sve. Gajim i organsku hranu, sve što mi treba je tu, a dolaze i kolege kad mogu. Mnogo toga napravim pa im šaljem u teglama - ponosno je rekla Nada ranije.

Sklonila se od gradske vreve

Nakon što se sklonila od gradske vreve i stresa, Nada je svoju oazu mira pronašla na planini Tari, koju s puno ljubavi naziva svojim "malim rajem".

O životu na selu govori sa ponosom, ističući da tamo uzgaja domaće proizvode i peče svoju rakiju. Tara je postala njena druga kuća u kojoj uživa u prirodi, provodi vreme sa sinom, snajom i unucima, i gde rado i širokogrudo ugošćava svoje kolege sa estrade.

BONUS VIDEO: