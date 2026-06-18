Požar je izbio juče popodne, a vatrogasci su odmah intervenisali na licu mesta u četvrti Bojl Hajts, dok su lokalne vlasti upozorile stanovništvo na opasne materije u vazduhu.

Na snimcima lokalnih tv stanica vide se gusti oblaci crnog dima koji se uzdižu iznad zapaljenog krova skladišta, pokrivenog solarnim panelima, kao i okolnog područja.

Portparolka vatrogasne službe Los Anđelesa, Dženifer Midlton, saopštila je da se prethodno strahovalo da će vatra zahvatiti liniju za proizvodnju amonijaka, ali da je opasnost prošla.

Ona je dodala da su vatrogasci ugasili požar i da su potom ušli u unutrašnjost skladišta da procene stanje.

Objekat na kojem je izbio požar je skladište kompanije Linijidž Logistiks koja se bavi transportom smrznutih materija i supstanci čija temperatura je strogo kontrolisana, a prostire se na površini od 45.600 kvadratnih metara, navodi AP.

Kompanija se za sada nije oglasila povodom incidenta, prenosi agencija.