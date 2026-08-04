U reci Savi na području zagrebačke Kajzerice, u blizini Jadranskog mosta, juče je oko 20 sati pronađeno telo nepoznate muške osobe.

Hrvatska policija navodi kako zasad ništa ne upućuje na to da se radi o nasilnoj smrti i krivičnom delu, prenosi "Indeks". Telo je nakon obavljenog uviđaja prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi "Jutarnji list", telo je uočeno u plićaku, a bilo je krvavo. Uviđaj je trajao satima.

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