Odeljenje kriminalističke policije Policijske stanice Bihać, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK), sprovodi istragu protiv nepoznatog muškarca koji se sumnjiči za krivično delo „oštećenje tuđe stvari“. Kako je saopšteno, delo je počinjeno na području grada Bihaća, a policijski službenici intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog.

U cilju rasvetljavanja slučaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK uputila je apel građanima da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji, lociranju osumnjičenog ili razjašnjenju okolnosti događaja, iste prijave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.

Iz policije navode da će sve zaprimljene informacije biti proverene od strane nadležnih službenika, te da je saradnja građana od velike važnosti za uspeh istrage i brzo rešavanje ovog slučaja.

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