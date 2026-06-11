Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u toku noći u Mirijevu u kojoj je teško povređen strani državljanin starosti oko 30 godina.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nezgoda se dogodila oko 1.30 časova u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde, kada je muškarac izgubio kontrolu i pao sa bicikla pri velikoj brzini.

Prolaznici su odmah pritrčali kako bi mu pružili prvu pomoć do dolaska Hitne pomoći. Ekipa Hitne pomoći ga je zbrinula na licu mesta i prevezla na VMA, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život u vidu frakture očne kosti i krvarenja na mozgu.

- Povređeni muškarac zadržan je na lečenju i lekari mu se bore za život - izjavio je izvor upoznat sa slučajem za Telegraf.rs.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a istraga povodom ovog slučaja je u toku.

(Telegraf.rs)