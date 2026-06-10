Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Hamida Taletovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična dela ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, donio je rešenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mesec dana.

Taletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića, nakon verbalnog sukoba, sa više hitaca iz automatske puške usmrtio komšiju N.Ć., te u nameri da ih usmrti, ispalio i više hitaca prema bratu i supruzi žrtve, prilikom čega je A.Ć. naneo teške telesne povrede u predelu abdomena i desne natkolenice.

Pritvor prema osumnjičenom je određen iz razloga postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo ubistvo, za koje se osnovano sumnjiči ili dovršiti započeto krivično delo.

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