Dva osuđena lica pobegla su iz svoje sobe u Okružnom zatvoru u Prokuplju u noći između 14. i 15. maja, a iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija navode da su o tome odmah obavestili javnost, kao i da su izdali hitno nalog da se obavi vanredni inspekcijski nadzor u zatvoru kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Takođe, pokrenut je disciplinski postupak protiv četiri pripadnika Službe obezbeđenja od kojih je jedan, istog dana, udaljen sa rada.

-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je odmah obavestila javnost 15. maja da su u noći između 14. i 15. maja dva osuđena lica pobegla iz svoje sobe u Okružnom zatvoru u Prokuplju. Zarad istinitog i tačnog informisanja, svesni da takav jedan događaj može da izazove zabrinutost javnosti, precizirali smo da je Okružni zatvoru u Prokuplju ustanova poluotvorenog tipa u koji se upućuju lica koja su po prvi put osuđena na kraće kazne zatvora za lakša krivična dela- navode iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako pojašnjavaju, UIKS je hitno izdala nalog tog dana da se obavi vanredni inspekcijski nadzor u zatvoru kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, o čemu su, kako navode, upoznali javnost.

-Tada smo saopštili i da će svi, za koje se sumnja da su u svom radu načinili propust, biti sankcionisani u skladu sa zakonom- navode iz UIKS.

Disciplinski postupak protiv četvorice pripadnika Službe obezbeđenja

Pojašnjavaju i da je upravnik Okružnog zatvora u Prokuplju pokrenuo disciplinski postupak protiv četvorice pripadnika Službe obezbeđenja od kojih je jedan, istog dana, udaljen sa rada.

-Disciplinski postupci su povedeni zbog osnovane sumnja da su sva četvorica pripadnika Službe obezbeđenja izvršila težu povredu radne dužnosti iz člana 109. st 1. tač.1 Zakona o državnim službenicima (neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga pretpostavljenog)- navode iz UIKS.

Kako ističu, postupanje svih zaposlenih u Okružnom zatvoru u Prokuplju je predmet kontrole vanrednog inspekcijskog nadzora koji nije još završen.

-Napominjemo da naši izveštaji nose oznaku "poverljivo". Nikada ni za jedan disciplinski postupak ne iznosimo detalje u javnost jer nam to zakon ne dozvoljava, pogotovo što svaki državni službenik protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da iznese svoju odbranu tokom vođenja postupka. Uprava za izvršenje krIvčnih sankcija će i ovog puta da se odgovorno postavi prema svim stranama u disciplinskom postupku- navode iz UIKS.

Osuđenici i dalje u bekstvu

Kako pojašnjavaju, dvojica osuđenika nisu i dalje privedena i s tim u vezi podsećaju da UIKS ne izdaje poternice niti organizuje potragu za licima, jer ništa od toga, kako navode, nije u njihovoj nadležnosti.

-Iz tog razloga je neophodno da se obratite za informacije nadležnoj policijskoj stanici u vezi sa radnjama koje preduzimaju u cilju pronalaska lica- dodaju.