Svadbeni pokloni uglavnom imaju za cilj da obraduju mladence — bilo da je reč o sentimentalnim uspomenama, korisnim stvarima za novi dom ili novčanoj pomoći za zajednički život. Međutim, neki gosti očigledno imaju potpuno drugačiju predstavu o tome šta predstavlja prikladan poklon.

Internet je prepun priča o neobičnim, beskorisnim, pa čak i potpuno bizarnim poklonima koji su kod mladenaca izazvali više iznenađenja i smeha nego oduševljenja.

Pokloni koji su zbunili mladence

Jedna mlada ispričala je da joj je najbolja prijateljica poklonila staklenu posudu za pitu koja je pripadala njenoj majci, zajedno sa većinom recepta. Od nje je očekivala da osmisli ostatak recepta i napravi pitu od jabuka za prijateljičinu majku.

Druga osoba dobila je samo — koštice od trešanja vredne oko 12 dolara. Iako nisu bile beskorisne, poklon je ipak ostavio mnogo pitanja.

Među neobičnim poklonima našli su se i sasvim praktični predmeti, ali u potpuno pogrešnom kontekstu. Jedan par dobio je gumu i četku za WC, kao i alat za otpušavanje odvoda. Drugi mladenci dobili su polovni ručni mikser za hranu koji je, prema njihovim rečima, još imao ostatke prethodnog kuvanja.

Tu su bili i pokloni koji su izgledali kao da su pronađeni u poslednjem trenutku — losion za telo, punjenja za hemijske olovke, kutija starih stvari sa dva fidžet spinera i čestitka za Noć veštica.

Od ukrasa do potpuno neprikladnih poklona

Neki gosti odlučili su da budu kreativni, ali su njihovi izbori ostavili mladence bez reči. Jedan par dobio je jezivu skulpturu lutke napravljenu od peškira za plažu, dok je drugi dobio veliku akrilnu školjku za koju nisu znali čemu služi.

Jedan bračni par, koji živi u Los Anđelesu i više voli gradske aktivnosti poput muzeja, plesa i restorana, dobio je kamperske viseće mreže, kerozinsku lampu i opremu za pripremu kafe na logorskoj vatri.

„Bili smo zahvalni, ali zbunjeni“, napisali su.

Posebno neobičan poklon dobili su mladenci kojima je brat poklonio Ouija tablu, odnosno tablu za prizivanje duhova, za koju je tvrdio da je ručno izrađena i prokleta.

Kada poklon postane uspomena za prepričavanje

Među najbizarnijim pričama našla se i ona o paru koji je dobio pokrivač i čaršav za vodeni krevet — iako ga nikada nisu imali. Na čestitki je čak pisalo ime drugog para.

Jedan gost poklonio je polovinu iskorišćene poklon-kartice, što su mladenci otkrili tek kada su pokušali da provere stanje na računu.

Bilo je i poklona koji su prešli granicu ukusa. Jedna osoba ispričala je da joj je majka, nakon što nije bila pozvana na venčanje, poslala mrtvog pacova i kutiju prezervativa.

Drugi mladenci dobili su ogromnu keramičku kravu visoku nekoliko metara, dok je jedan mladoženja dobio vagu za merenje telesne težine neposredno nakon što je zbog terapije dobio na kilaži.

Najčudniji, ali ipak dobronamerni gestovi

Nisu svi neobični pokloni bili zlonamerni. Jedna gošća iz inostranstva naručila je personalizovanu drvenu kutiju sa inicijalima mladenaca, ali je izrada bila toliko loša da je poklon postao anegdota za ceo život.

Druga mlada dobila je svećnjak za koji je tetka tvrdila da je ručno izrađen u Italiji, dok je na dnu pisalo „Made in India“. Ipak, upravo zbog toga predmet je postao razlog za smeh svaki put kada ga pogledaju.

Iako neki svadbeni pokloni nisu bili ni praktični ni očekivani, mnogi mladenci priznaju da su upravo ti neobični gestovi postali priče koje će dugo prepričavati.